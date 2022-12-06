4日因UBA大專籃賽、T1職籃比賽撞期，在健行科大帶兵9年的教頭劉孟竹，首度把兵符暫交給助理教練林沛岑代班，健行依然輕騎過關，6日「劉總」歸隊，健行子弟兵卯起來狂轟開季球隊最高的113分，另類「慶祝行情」，以113比57大勝台灣體大，連3場得分破百，勝分56大會4天來最高，上季UBA公開男一級新人王劉丞勳更飆進入UBA兩季來個人次高的28分，健行在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季笑納4連勝。

這也是劉孟竹103學年帶健行二級封王、104學年轉戰一級，繼104、106、109學年後，跨季對戰4連勝台體，也是勝分最多的一次，贏56分更超越6日賽程首場世新贏高師大的51分，UBA本季迄今最高。

賽後劉孟竹說，上役林沛岑代班的教練團，集體創作順利拿下3連勝，意味健行教練團極稱職，他雖不在仍無縫接軌，球員尤不受影響，依然打出有應有的團隊戰力，讓他對本階段7連勝的既定目標，愈有信心。

開季連4場得分上雙，此役首度飆破20的劉丞勳，先發26分鐘三分球7投中3拿28分，外帶6籃板、3助攻、2抄截，是繼上季大一菜鳥預賽對僑光科大轟進32分後，個人單場次高，他回應：「上季新人王不會有壓力，與高中隊友蔡宸綱再續『泰山雙槍』，也默契無礙。」

蔡宸綱從板凳出發打18分鐘，三分球3投中1拿14分、4籃板及2助攻、2抄截，他說，自己先發、替補都OK，本季從政大轉學過來打第4場，但跟隊友很match，本季目標是幫助健行重返暌違2年的冠軍賽，乃至4度封王，因而本階段讓球隊帶著7連勝離開是必要的。

和劉丞勳、蔡宸綱「雙槍」的泰山高中同梯後衛、109學年HBL冠軍賽MVP徐宏瑋，本戰先發16分鐘拿16分，個人開季最高，張東庭則替補18分鐘三分球3投中2，拿13分、3籃板、5助攻、6抄截，13分、6抄截都是UBA兩年來個人新高。

台灣體大1勝3敗，大四的林子雋10分，其餘得分球員均為個位數。