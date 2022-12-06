近來麥當勞紛紛縮減各餐廳的使用空間，以符合《土地使用分區管制規則》，甚至不提供內用服務。不過有網友發現，麥當勞的內用環境似乎越來越髒亂，桌面上常常留有上一位客人留下的痕跡，卻沒有什麼店員進行清潔，連自助回收區也是又髒又臭，感嘆「省人力也不是這樣省的吧」。許多人也紛紛分享自己的消費經驗。

原PO在PTT發文表示，麥當勞用餐環境感覺越來越髒，桌上都留有上一位客人留下的痕跡，也沒有店員去擦桌子，而自助回收區永遠都是又髒又臭，「甚至尖峰用餐時間常常垃圾桶爆滿，垃圾廚餘撒滿一地，地板也永遠都是油油黏黏的」，很少看到店員清理環境，怒轟「省人力也不是這樣省的吧」。

對此，許多人紛紛回應，「今年明顯感覺到麥當勞變差很多，排隊等更久了，內用坐位減少，服務人員似乎也變少」、「我記得號稱30分鐘清掃一次，不一定尖峰，離峰也是滿的，然後員工都裝沒看見」、「印象台資前有專門負責掃地和整理桌的，現在，呵呵」、「因為把人叫去清，其他地方又卡住出不了餐了，一切都是省人力的錯」。

不過也有體驗過國外麥當勞的網友認為，台灣的麥當勞已經很乾淨了，「不錯啊，這樣可以體會原汁原味的麥當勞。看一些影片介紹，美國很多分店就是又髒又亂的」、「這才是美國麥當勞的原汁原味」、「台麥美式化」、「去過國外就覺得台灣很乾淨」。

另外有內行人指出，「麥的人員編制上，本來就沒有固定清潔的員工，這種的也很難找願意長期待且穩定的，所以通常是凹外送員在店內的時間偶爾去幫忙，再來才是找外場的去清，這是人力精簡前，現在不斷精簡後，不是很意外會爆掉，像垃圾桶沒定期巡鐵爆的」。