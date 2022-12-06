早先，俄羅斯持續投放伊朗的「沙希德136」(Shahid 136 )無人機，攻擊烏克蘭各地民用設施，著實令烏克蘭吃了不少苦頭。不過，沙希德136的攻擊已經很少出現，烏克蘭表示，伊朗的無人機無法在嚴寒的環境下工作。

商業內幕(businessinsider)轉譯據烏克蘭通訊社 UNIAN 的報導，烏克蘭戰略通訊部隊司令部的席爾金(Yevgeny Silkin) 表示，伊朗無人機購造簡單，是由塑膠和其他不耐凍的材料製成，無法在零度環境下工作。

席爾金說：「沙希德無人機從11月17日以後就不再出現，當天也正是烏克蘭下雪的第一天。」

烏克蘭的冬天很冷，12 月至隔年 3 月的平均氣溫，通常低於零度。

俄羅斯在 10 月開始大量動用伊朗的無人機，但是雙方卻不承認有任何武器交易或是合作，但是伊朗後來又說，他們是向俄羅斯提供過武器，卻是在俄羅斯入侵烏克蘭之前就已經完成交易。

不管伊朗與俄羅斯的說法如何前後矛盾，已有大量的證據表明，襲擊烏克蘭的廉價無人機就是伊朗制的。

俄羅斯面臨武器短缺，試圖向少數的盟友國家購買武器與彈藥，伊朗就是其中之一，據CNN在11月的報導，除了無人機以外，伊朗也可能提供俄羅斯短程彈道飛彈，並且授權俄羅斯製造更多伊朗無人機。

冬季的到來，使這場戰爭放緩了節奏，因為目前土地泥濘又溼滑，機動車輛與裝甲車都很難快速推進。