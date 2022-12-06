沒有起雞皮疙瘩嗎？有男子在1處檳榔攤位前，發現疑似有2位穿著像「學生妹」的檳榔西施在賣檳榔，他還特地迴轉要來買，殊不知，他喇叭按了3分鐘卻沒人理會；網友看到原PO上傳的照片嚇歪「看臉是白的，沒有下半身！」、「看到這種，還是白天，只會加踩油門快走吧」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳3張照片，他有些生氣的表示「好不容易看到有學生妹雙姝在賣檳榔」，還特地迴轉過來想要「交關一下」，但是他按了喇叭3分鐘，卻沒人要理他；從照片中，該檳榔攤位遠看疑似真有2位女子在裡面，但是，攤位的後方鐵捲門卻是關起來的，但是在從原PO其它2張照片一看，原來在檳榔攤裡的不是「學生妹雙姝」，而是2支百在桌子上的電風扇。

男子在「學生妹」檳榔攤前按喇叭要買檳榔，但是卻無人理會，他走近一看原來是電風扇。（翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「看臉是白的欸，要確定欸」、「沒有下半身啦！」、「你沒有起雞皮疙瘩嗎？」、「遠看是妹仔，近看是電風扇」、「看到這種，還是白天，只會加踩油門快走吧」、「好靈異喔」、「有恐怖到..」、「超像兩個妹子在那」、「晚上還得了」。