要禁抖音？近日有財媒界大老表示，抖音是毀滅台灣很大推手，政府不能悶聲不響。1名數位發展部官員5日晚間向《風傳媒》證實，抖音或TikTok（國際版）是危害國家資通安全產品，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。民進黨前立委郭正亮6日在直播節目中強調，抖音在美國使用者有1億3千萬人，在台灣也有7、800萬人，很多人靠抖音在賺錢，且抖音還能跨平台分享，直言稱「抖音會毀滅台灣」的人真是白癡。

「這典型的叫什麼？小便小不準嫌溪歪！這個(網友)講得好：自己拉不出大便，怪地球沒有吸引力。」郭正亮說，抖音在美國的使用者是1億3千萬人，你怎麼刪？美國禁止使用的是公務機關。抖音在台灣的使用者也應該有7、800萬人。

郭正亮直接酸那位稱「抖音是毀滅台灣很大推手」的財媒大老，「真的是白癡！你以為這種短視頻只有抖音嗎？」他指出，YouTube有Shorts，Instegram有Reels，Facebook現在也拿Reels來做短影音。主持人也說，現在別的社交平台照樣把抖音影片搬來搬去。

郭正亮說，自己每次在路上走的時候就會看抖音，常常從中天走到TVBS，又從TVBS走到中天，要走28分鐘（過紅綠燈才開始看）。那個短視頻，現在可以貼比較長的(影片)，約10分鐘，「而且有多少人靠抖音在賺錢。」

郭正亮指出，在台灣政壇經營抖音比較深的是羅智強跟侯漢廷，羅智強是自己說，侯漢廷是演戲。他也表示，這個是要避免政府人員去上抖音，並沒有要關抖音，美國也沒有要關。