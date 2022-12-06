牛仔褲代工廠如興爆發財務危機，最大股東國發基金潛在損失高達19億元；審計部表示，已連續提醒國發基金評估退場；對此，國發會回應，如興遭逢檢調單位調查，「股價始終低於釋股底價」，因此未能順利完成釋股。

國發基金於108年2月釋股政策評估會議，同意優先釋股如興公司，並訂定釋股時機、釋股方式與釋股底價；國發會表示，未來會密切注意如興狀況，適時採取必要措施或釋股策略，以維護投資決議。

國發基金訂有直接投資事業退場機制，每年定期或視必要，依遴選釋股標的原則，提請釋股政策評估會議審議釋股優先順序，並提報投資評估審議委員會審議釋股方式、釋股底價及釋股期間，並辦理釋股作業後，提報管理會。

近2、3年來新冠肺炎疫情擴散，加上今年股市表現低迷，為免影響造成股市波動，國發基金暫緩執行退場機制，因如興未依法令期限辦理財務報告公告，台灣證券交易所公告其上市有價證券自111年8月18日起，停止在證券集中交易市場買賣，因而國發基金無法順利執行釋股作業。

為維護投資權益，國發基金參與投保中心受理如興公司公開說明書不實案的投資人團體求償登記，並由投保中心代為進行團體訴訟。