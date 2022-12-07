受惠於年底耶誕旺季鋪貨效應，宏達電11月營收為3.89億元，月增27.38％，符合過去兩年來11月營收都比10月成長的模式，不過，宏達電的VR業務對營收的貢獻度雖然是越來越高，然而以目前VR仍屬於利基產品來說，帶來的營收是遠少於屬於消費性、主流產品的智慧型手機，宏達電已經連續多年營收逐年衰退，今年也是一樣，單月營收多是比去年同期下滑，11月營收也不例外，比去年同期減少15.89％。今年前11月營收為38.88億元，年減16.88％。