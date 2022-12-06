2022九合一大選民進黨大敗，僅拿下5縣市，創下歷史新低，蔡英文總統更因此引咎辭去民進黨主席，對於民進黨此次慘敗，有許多人認為延長兵役是敗因之一。對此，前立委沈富雄6日就表示，「要先把國防戰略搞清楚，2024總統大選，國民黨的總統候選人要把這個講清楚，有票！」

沈富雄6日在網路節目《少康戰情室》中認為，「要先把國防戰略搞清楚，募兵跟徵兵沒有重疊，也沒有矛盾，我認為2024總統大選，國民黨的總統候選人要把這個講清楚，有票！」沈富雄更接著說，「因為我們現在講嚇阻，所以負責飛彈、火箭、光電、通訊的，通通是募兵，你進來搞4個月、6個月、8個月你會嗎？國家能夠交代你們去做這些事情嗎？剛學會退伍的怎麼辦？所以這些一定都是募兵在搞」。

沈富雄最後更說，「我們台灣應該決定說，沙灘上不打仗，所以徵兵進來的，不做坦克兵，沒有裝甲師，6個月就是訓練他們防災、防難、救護，這些民防的東西，一定要嚴格訓練，嚴格考核，通通學會了，6個月退伍，學不會最長做到一年，而不是要當幾個月的問題」。