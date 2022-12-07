宏碁於本周舉行全球業務主管會議，由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持，這也是疫情在2020年爆發以來，宏碁首度舉行實體高階業務主管會議，全球各區高階主管來台齊聚，檢視2022年業務成果同時為2023年共同訂定目標。
陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，他表示，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要超越業界均值，而他亦強調新事業與孵化中事業與集團綜效的重要性，協助集團在產業逆風中持續發展。
宏碁於本周舉行全球業務主管會議，由董事長暨執行長陳俊聖、共同營運長黃資婷及高樹國共同主持，這也是疫情在2020年爆發以來，宏碁首度舉行實體高階業務主管會議，全球各區高階主管來台齊聚，檢視2022年業務成果同時為2023年共同訂定目標。
陳俊聖在會議上與主管分享總體經濟挑戰，他表示，在大環境充滿挑戰下要穩住腳步，訂定業績目標要超越業界均值，而他亦強調新事業與孵化中事業與集團綜效的重要性，協助集團在產業逆風中持續發展。
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