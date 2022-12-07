白宮經濟顧問狄斯6日公布，台積電在美國除5奈米廠外，還將興建3奈米的先進製程廠。前立委沈富雄對此表示，台積電對於台灣來說是一種嚇阻力量，如果要把廠遷到美國，白宮要補上來，並呼籲之後總統不管是哪個顏色，都要跟美國討價還價，不能一昧的委屈求全，讓中國對台灣沒有顧慮。

沈富雄6日在《少康戰情室》節目中指出，台積電去美國，是被對方半逼半求，儘管這是台積電的光榮、台灣的光榮，但恐怕也只有這一次、這一家。另外從成本上漲50%，就可以看出台積電不是心甘情願到美國，是被逼迫去的，主要的原因就是美國對台灣國安沒信心，怕有一天台灣撐不住，被中國抱走、毀去或供應鏈出問題。

沈富雄強調，總統應該要坦白向美國講，台灣不可以打仗，不能變成廢墟，台灣要有能嚇阻對岸的力量，台積電對台灣來說就是展現一種非軍事的嚇阻力量，要讓各方都知道，「台積電有事就是台灣有事，台灣有事就是全球有事」，不能讓中國對打台積電、台灣沒有那麼大的懸念，我們損失的非軍事嚇阻力量，美國要用軍事補上來，且不能單純丟軍購案過來，不具有威嚇性的武器我們不要。

對於台積電產能外移，前立委郭正亮也補充，據他所知「5奈米以下的高階晶片，美國依賴台灣超過90%」，目前美方政府希望能降到50%左右，雖然目前美廠晶片月產能只有2萬片，台灣包括成熟製程則是110萬片，且明年會有3奈米第一廠，2025年會有2奈米第一廠，但難保未來5奈米以下製程都會移到美國，這是大家非常擔心的地方。他也提到，台積電應該設立一個警戒指標，讓民眾能夠清楚瞭解台、美兩地的晶片生產比例，降低恐慌。