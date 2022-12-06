今年8月扁桃腺發炎兩度動刀切除，儼然「重生」，歸隊才1個多月的台灣藝大南非籍前鋒喬納森，6日比賽替補28分鐘三分球，攻下本季最高20分，也是個人UBA兩年來第7場破20分，外帶4籃板、3抄截、2阻攻，一掃整個暑假幾都躺在醫院的陰霾，6日助台灣藝大69比57力克難纏的文化大學 ，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽開季4連勝，緊咬近兩季二、三名世新、健行，3隊平起平坐。

喬納森說：「會連動兩次刀，是因我的扁桃線超大，比一般人大3倍，開始發作是進台灣藝大一前後，但那時侯不覺得有啥大礙，一直撐著沒理它，但今年5月我確診新冠肺炎後事態嚴重，那段時間動輒發燒近40度，體重飆破95公斤，壓根沒辦法好好睡覺。」後來醫生檢查，認為再不處理後果不堪設想，但仍因扁桃腺太大，喬納森才連動兩次手術，得以慢慢恢復。

上季大一菜鳥球季，喬納森共打19場，含預賽12場、8強複賽7場，共6場得分破20，最高是預賽對政大飆32分，但台藝輸球，今天本季首度20分且台藝贏球，他坦言這樣的結果才是他想要的。

台藝第1節23比7就先壓制，但文化發揮韌性，上半場先追成29比41，三節打完46比51緊咬，末節初更連拿4分，50比51進逼，台藝回敬12比2尾盤，得以再擺脫糾纏贏球。

台藝大教練葛記豪說：「文化防守本就很好，賽前應該也有研究我們，今天分數才沒拉得很開，末節甚至被追成1分差，我叫暫停後，下達的旨令球員都有落實、得以保勝。球員肯聽且做到，也是本季另一進步的地方。」

台藝大喬納森之外，外援阿拉薩19分、16籃板，連4場「雙十」，蘇培凱11分7籃板3助攻，連2場、開季3度得分上雙，余維豪10分6助攻，也是第3度得分兩位數。

文化開季4連敗，出身上季HBL乙級新科冠軍北市建國中學的大一菜鳥郭嘉安，替補26分鐘15分8籃板，開季雙新高。