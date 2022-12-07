為打造更安心的購物環境，南紡購物中心6日起，一連三天分為三個梯次，展開員工們的滅火器操作訓練課程，希望全體員工學習操作，增強防災知識與技能，提升防災意識及面對緊急狀況時的應變能力，讓消費者的生命財產安全更有保障。

南紡購物中心於6日進行第一場滅火器操作訓練，首先由專業人員向參加員工介紹四種火災類型及常見的三種滅火器，並針對最常見的ABC型滅火器作細部講解，讓員工充分認識滅火器構造，緊接著再讓員工對滅火器皮管、握把、插銷、封條、壓力針、指針、瓶身、標籤等部件進行檢查，判斷滅火器狀況是否合於規範，最後再讓員工依照「拉、瞄、壓、掃」口訣操作滅火器，對燃燒的油盆進行滅火作業。

南紡購物中心表示，該賣場相當重視防災演練，除了依法規定進行自衛消防編組定期演練外，更將各項防災訓練納入平日的內部教育課程當中，有鑑於人們常因不熟悉消防設備的使用方式，而無法及時止災，全體員工特別再進行滅火器操作演練，期在專業人員悉心指導下，體驗實際操作滅火器滅火，用以加強本身防災應對能力，避免危急，因不熟練導致影響逃生。