鑑於總體經濟展望惡化，全球媒體投資與情報公司Magna Global將明年全球廣告收入成長率下修1.5個百分點，預估成長4.8％。

公關公司埃培智（IPG）旗下Magna Global指出，經濟不確定性削弱明年廣告收入成長，消費者包裝商品和金融領域又格外低迷。

Magna在全球廣告市場更新報告預測，明年媒體公司的廣告收入將成長4.8％，至8,330億美元，增幅遠遠低於6月預估的6.3％。明年的成長率亦低於今年的7％，今年的廣告收入估計達7,950億美元。

Magna指出，受到全球經濟不確定性影響，今年下半年全球廣告支出成長大幅放緩。Magna全球市場研究執行副總裁勒伊丹（Vincent Letang）表示，經濟成長放緩的速度較六個月前預測更快，不過美國政治廣告支出較先前預期更強勁，抵銷廣告市場部分衰幅。

勒伊丹指出，然而美國政治廣告支出力道無法延續至明年，因此下修幾乎所有類別明年的廣告支出成長預測。儘管如此，Magna仍預期廣告市場維持穩定，廣告支出不會出現萎縮。

Magna預測，消費者包裝商品和金融產業明年的廣告支出持平，娛樂、旅遊和博弈產業廣告將持續受到法規放寬和疫情復甦推動。

此外，汽車廣告因為供應鏈危機經歷一段溫和下滑後，隨著產業逐步走出危機，廣告支出可望回復成長。

數位媒體廣告收入將是一大亮點，明年預料成長8％至5,570億美元，約占整體廣告收入的65％。

若不計周期性和政治廣告，Magna預期明年的廣告收入將成長6％，預料廣告市場可望在明年下半年復甦。

群邑媒體集團（GroupM）的看法與Magna相同，預測明年全球廣告收入成長5.9％，低於6月預估的6.4％。

群邑預期今年全球廣告收入（不計政治廣告）將成長6.5％，成長率低於6月預估的8.4％。大陸受到嚴格的防疫政策衝擊，廣告成長也將低於前次預測。