結婚是一輩子大事，都希望留下美好的回憶，但有一名新娘上網抱怨，訂婚前找了男方長輩友人擔任媒人婆，沒想到對方不熟流程頻頻出包，讓整場儀式變得荒腔走板，毀了自己的訂婚，也奉勸新人們一定要找專業的媒人婆，千萬不要是親戚好友。

一名新娘在Dcard發文抱怨，在規劃訂婚儀式時，找了男方爸爸多年好友的老婆當媒人婆，媒人婆當時在三保證「會帶儀式」，沒想到訂婚當天步入宴會廳，只看見自己爸媽坐定位，但男方長輩跟媒人婆都不在現場，請老公打電話才叫到人集合、擺放聘禮，時間拖延了20分鐘，才開始進行訂婚儀式。

新娘表示，媒人婆在儀式開始就拿出講稿亂念，才進場就要她直接坐上高腳椅，「祝賀詞也亂念，還找不到要從哪裡開始，還是婚攝看不下去，直接跳出來說要先奉茶」，奉茶時媒人也沒有介紹列席長輩是誰，都用「下一位」稱呼，戴金飾戒指時還一度遺忘自己父母，導致後面流程和心情大亂，讓新娘氣炸，「千萬不要找這種現媒人，沒什麼屁用，還要收高額紅包，毀了一輩子的婚禮」。

不少網友也紛紛留言贊同，「這種親戚介紹，主婚人認識的朋友最可怕！就是婚禮毀滅者」、「是我真的當下會哭出來耶」、「我婚前是新秘，確實看過有些不知道哪裡來的豬親友讓人無言」、「我也是男方說舅舅以前當過會帶儀式，前面文定順順的沒錯，到了後面迎娶的時候給我放空」。