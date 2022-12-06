大陸江蘇省南通市，日前發生一起死亡車禍，有名婦人被撞死在路中央，而在圍觀的群眾中，有女子聽到一旁人提到那名死者是她的媽媽，女子聽完立刻下跪，抱著遺體痛哭，沒想到，女子真正的媽媽出現，疑惑女兒在哭什麼，於是叫著女子「回家吃飯」，女子才發現自己哭錯人，不過她也解釋當下看不清楚遺體臉部，但死者髮型、穿著很像媽媽。

綜合陸媒報導，江蘇省南通市日前發生一起死亡車禍，1名婦人被撞死陳屍在路中間，然而，一旁有女子聽到被撞死的婦人疑似是她的母親，便立刻下跪抱著母親遺體痛哭失聲，豈料，她的媽媽突然出現在車禍現場，還叫她「回家吃飯」，還很困惑女兒到底在哭什麼。

女子才發現哭錯人，根本不是自己的媽媽，不過她解釋當下因為看不清楚遺體的臉部，但是發現髮型與身上衣物，很像媽媽的穿著，又聽到一旁圍觀民眾說身亡的是她母親，她才誤以為媽媽遇車禍身亡了。

消息在網路上曝光後，網友傻眼紛紛留言表示「這份感情是真心的，不能笑她啊」、「當下也是被嚇到急死了」、「失而復得的媽媽」、「撕心裂肺的哭，是真的很愛媽媽吧」、「關鍵是那個媽媽真正的孩子會特別傷心啊」、「我聽過那種聲音，一次就肝腸寸斷了」、「也算是緣分了，希望她可以安慰一下對方的孩子」。