國際航空運輸協會（IATA）表示，受惠於全球大解禁推動航空旅遊持續復甦，航空業明年預料將出現2019年來首次獲利。

IATA指出，航空業在歷經2020與2021年虧損百億美元後，明年預料將轉虧為盈、出現47億美元淨利。不過該協會估計，絕大部分獲利將來自北美與歐洲航空公司，亞洲航空業者料將再度虧損66億美元。

該協會解釋，明年的獲利預測主要是建立在中國將對國際旅遊漸進開放、並且鬆綁國內的清零措施。如果該假設沒有發生，航空業獲利將受影響。此外明年對航空業的另一威脅則是部分經濟體陷入衰退。

IATA也縮減今年航空業的虧損預估，從97億美元降至69億美元。

該協會理事長威爾什（Willie Walsh）表示，考量到各國政府實施抗疫措施導致金融與經濟蒙受重大損失，航空業在明年恢復獲利堪稱是一大成就。

不過他也警告許多航空公司明年仍將陷入經營困境，主要原因為繁瑣法規、成本上升與政府政策不一致等。

威爾什還提醒航空業者需要留意賦稅或基礎建設費用的增加，這些都涵蓋在永續性經費項目中。他還提到航空業為了達成要在2050年將碳排放降至淨零目標，機票預料將愈來愈貴。

今年受到化石燃料成本增加，已推升機票漲了一波。IATA表示展望未來，由於碳成本的攀高，航空公司會把多出來的成本轉嫁到消費者身上，勢必將帶動票價進一步上漲。

相對於美國積極提高永續航空燃料（SAF）的產出，威爾什批評歐盟迄今不見積極作為。SAF多由地溝油等廢油製成，被視為化石噴氣燃料的環保替代品，可減少80％的碳排放。

美國在今年通過的「降低通膨法案」，就以減稅方式來為SAF產業提供大幅補貼，不過歐洲業界與空中巴士等飛機製造業者卻批評這項法案不具公平性。