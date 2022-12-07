桃園市八德區今天晚間臉書社團、手機通訊軟體中，有許多民眾紛紛表示聽到很多消防車呼嘯而過的聲音，關切究竟是哪裡有火警，對此消防局表示，火警發生地點位於八德區友聯街的某間電子精密公司，有接獲大量報案電話，不過火勢已撲滅，並無人員傷亡。
消防局說，報案電話稱該公司於晚間22時47分傳出火警，且有火焰冒出，立即出動25車39人搶救，所幸現場並無人員傷亡，目前已回報火勢撲滅，從二級火警降為一級火警。
桃園市八德區今天晚間臉書社團、手機通訊軟體中，有許多民眾紛紛表示聽到很多消防車呼嘯而過的聲音，關切究竟是哪裡有火警，對此消防局表示，火警發生地點位於八德區友聯街的某間電子精密公司，有接獲大量報案電話，不過火勢已撲滅，並無人員傷亡。
消防局說，報案電話稱該公司於晚間22時47分傳出火警，且有火焰冒出，立即出動25車39人搶救，所幸現場並無人員傷亡，目前已回報火勢撲滅，從二級火警降為一級火警。
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