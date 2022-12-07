美國與歐盟高階官員5日在會議同意密切合作，強化半導體供應鏈，包括共享半導體補貼計畫資訊，不過雙方未能在美國電動車補貼政策爭議達成進展。

美歐5日舉行貿易與技術委員會會議，雙方同意加強半導體供應鏈。美國商務部與歐盟同意建立一個共同機制，分享公共支援計畫的訊息。

此外，雙方亦意建立早期示警機制，解決和緩解半導供應鏈中斷。美歐在聲明稿表示，「透明度是避免公共支援計畫引發憂慮的關鍵要素。」

美歐致力強化本國的本導體產業，降低對亞洲供應商的依賴。美國在今年稍早通過規模2,800億美元的晶片法案，援助研發和提升國內晶片產量，歐盟亦引進相似的立法。共享半導體補貼資訊即是避免企業對立，或造成長期供給過剩。

貿易技術委員會會議的與會者包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪，以及歐盟執委會副主席鄧布洛斯基（Valdis Dombrovskis）和維斯塔格（Margrethe Vestager）。

美國《通膨削減法案》的電動車補貼對象僅限美國製造商和在北美組裝的汽車，排擠歐洲、韓國和日本的業者。

歐盟官員表示將繼續向華盛頓施壓，表達歐洲對明年1月上路、美國具歧視性的電動車補貼政策深感憂慮。

法國總統馬克宏上周與美國總統拜登會面時，提出這項憂慮。拜登表示，美國可能對《通膨削減法案》稍做「調整」。布林肯在會後指出，美方清楚聽到歐洲盟友的憂慮，將繼續對話解決雙方分歧。

在此同時，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前表示，歐盟有意修改國家補貼規定和提供新資金，以回應《通膨削減法案》。

美歐5日會議亦提出評估人工智慧和相關風險的準則，和開發重型電動車充電系統共同標準。