歐洲央行（ECB）下周四（15日）將召開決策會議，同屬該央行管理委員會委員的法國央行總裁德加洛（Francois Villeroy de Galhau）與愛爾蘭央行總裁馬赫盧夫（Gabriel Makhlouf）均雙雙表態、傾向ECB升息2碼。

馬赫盧夫接受媒體訪問時聲稱，儘管歐元區11月通膨下滑超出預期，但他不確定這是否意味通膨已經到頂，因此升息兩碼應該是下周會議討論的「最低水平」。

他表示：「我預期兩碼很可能是我們最後的結論」，但他強調這仍須取決經濟數據與經過討論而做出最終決定。

至於在問及終端利率，該愛爾蘭央行總裁認為雖然該議題目前提出還有點言之過早，但他預期未來終端利率有可能超過3％。

馬赫盧夫還指出，歐元區經濟進入技術性衰退的可能性「相當高」，不過衰退時間可能為期短暫而且溫和，不至於導致歐洲經濟在今明兩年呈現負成長。

ECB下周會議還將討論如何開始縮減龐大的政府債券部位，他預期量化緊縮政策將等到明年第一季結束才會有一些改變。

此外法國央行總裁德加洛日前也提及，傾向ECB在下周開會將利率調高2碼，這也強化外界預期該央行將放緩貨幣緊縮腳步。

ECB自7月開始已把利率大幅上調8碼（200個基點），創下有史來最高紀錄。鑒於歐元區通膨已出現減緩跡象，加上美國聯準會也對貨幣政策釋出鴿派訊號，分析師普遍預期ECB在連續兩次激進升息3碼後，下周升幅將縮減到2碼。

德加洛在接受法國電視台LCI訪問時並補充，在下周會議後，ECB仍將持續升息步伐，他並沒有透露這波升息循環將在何時結束。

德加洛還預期歐元區通膨將在明年上半年到頂，之後將轉而開始下滑。