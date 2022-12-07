在冬季電力需求激增之際，韓國新韓蔚核電廠(Shin Hanul NPP)1號反應爐將在星期三正式運轉，可為韓國提供1400百萬瓦的新電力。

這座最新核電組的啟動，標誌著韓國尹錫悅總統的新能源政府，有別於前任的文在寅的穩健反核立場，尹錫悅明確支持核能。

韓蔚核電廠是韓國第2大核電廠，前6部機組在是西方設計的反應爐，後續還有4座機組的擴充空間，後續4座採用韓國自行設計的APR1400先進壓水式反應爐。根據韓國核電廠的命名規則，自製反應爐就冠以「新」字，即將運轉的新機組列為「新韓蔚核電廠」，新韓蔚1號機於2012年開工，2號機於2013年開工，而3號機與4號機計畫被擱置。

APR1400反應爐是韓國水電和核電公司 (KHNP)設計製造，功率為1400百萬瓦，壽命為 60 年。 它已出口到阿拉伯聯合大公國，應用在巴拉卡核電廠(Barakah NPP) 。

新韓蔚1號機是韓國第 27 座核電組，文在寅政府時期關閉2座，目前運轉中的有 24 座，佔韓國電力供應的五分之一。