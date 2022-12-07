「海綿寶寶」竟然有那麼悠久的歷史。大陸科學家近日在貴州習水國家級自然保護區，發現了6億年前古老生物，牠們是非常原始的多細胞動物「海綿」，在水下分佈面積超過100平方公尺。

淡水海綿生長在水下岩石邊。（圖／翻攝自央視新聞）

據《央視網》報導，近日在貴州習水國家級自然保護區，科研人員開展綜合科考從保護區一條小河邊經過時，發現水下的岩石邊長出了一叢叢淺褐色、鹿角狀的物體。

這些物體分佈區域約100平方公尺，經辨認，牠們就是非常原始的多細胞動物「海綿」，而且還是比較稀有的淡水海綿！目前研究認為，海綿起源於6億多年前，是一種非常古老的動物，而海綿之所以被認定為動物，主要是因為牠能主動攝取並消化較大的有機顆粒，獲得生長所需的物質和能量。

淡水海綿生長在水下岩石邊。（圖／翻攝自央視新聞）

科研人員表示，這次發現的淡水海綿動物，結構相當簡單，集中在青苔上，沒有明顯的組織分化，也沒有器官和系統。貴州確實是研究古生物的風水寶地，去年2月份，中美科研學者最近在我國貴州發現了6.3億年前的真菌類生物化石。

這是迄今世界上發現的最早陸生真菌類化石，說明在6億多年前，蘑菇、酵母、青黴等真菌生物的祖先已經從海洋“爬”上了陸地，新發現的化石將陸生真菌的化石記錄前推了2億多年。

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