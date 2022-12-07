入冬後天氣轉涼，不少民眾的家中均已準備好暖氣機，不過在使用時還是應多加留意，以免發生意外。大陸河南省一名工人日前使用暖氣機時忘記關閉電源就離開，導致火災意外發生，所幸未造成任何人員傷亡。消息曝光後，引發討論。

綜合陸媒報導，河南省開封市一名工人日前使用暖氣機「小太陽」時，忘記關閉電源就離開；大約7分鐘後，「小太陽」隨即引燃放置於其周圍的易燃物，火勢瞬間蔓延開來，強烈的濃煙更瀰漫到公寓整層樓的走廊。

電暖器「小太陽」。（圖／翻攝自微博／中國消防）

從監視器影像中可以看到，頭帶探照燈的工人步行離開後，不到幾秒便有濃煙從公寓走廊的另一端竄出，黑色的濃煙頓時充滿整個畫面。之後當地消防人員獲報到場，順利將火勢撲滅，所幸意外未造成任何人員傷亡。

當地消防人員獲報到場，順利將火勢撲滅，所幸意外未造成任何人員傷亡。（圖／翻攝自微博／中國消防）

消息一出掀起熱議，有網友表示「他是連續開了多久的小太陽，這個應該是小太陽質量的問題」、「廠家需要負責嗎」、「冬季取暖一定要注意安全」、「太嚇人了」、「當時人不走的話估計人也沒了」。

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