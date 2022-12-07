外傳民進黨基層正醞釀「開除立委高嘉瑜」氛圍，民進黨市議員梁文傑甚至在醫師吳欣岱的臉書寫下，思路清晰文筆又好，明年再選港湖選吧；令人質疑高嘉瑜在黨內不受歡迎，而高嘉瑜表示，自己有聽到不同的聲音，希望她能留在民進黨裡面勇敢的發出不一樣聲音。

高嘉瑜說，無論如何，大家都是希望民進黨更好，但可能方向不一樣，要如何尋找共識一起努力，也是民進黨未來改革的重點；對於港湖立委的選舉提名，高嘉瑜表示，就是把自己做好，什麼事情都不要想太多，每一天都把每一天過的好這樣最重要，也希望大家都把日子過好。