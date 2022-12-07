醞釀「開除」氛圍？高嘉瑜：有人盼我續留勇敢發聲 12:172022/12/07 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高嘉瑜表示，自己有聽到不同的聲音，希望她能留在民進黨裡面勇敢的發出不一樣聲音。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外傳民進黨基層正醞釀「開除立委高嘉瑜」氛圍，民進黨市議員梁文傑甚至在醫師吳欣岱的臉書寫下，思路清晰文筆又好，明年再選港湖選吧；令人質疑高嘉瑜在黨內不受歡迎，而高嘉瑜表示，自己有聽到不同的聲音，希望她能留在民進黨裡面勇敢的發出不一樣聲音。 高嘉瑜說，無論如何，大家都是希望民進黨更好，但可能方向不一樣，要如何尋找共識一起努力，也是民進黨未來改革的重點；對於港湖立委的選舉提名，高嘉瑜表示，就是把自己做好，什麼事情都不要想太多，每一天都把每一天過的好這樣最重要，也希望大家都把日子過好。 #高嘉瑜 #民進黨 #醞釀 #開除 #氛圍 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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