在全球淨零排放趨勢下，臺灣致力於能源轉型、積極開發再生能源。為因應再生能源間歇性及不易預測的特性，台電公司致力發展具有快速反應及電能暫存特性之儲能系統，成為協調再生能源與負載即時平衡的關鍵角色。當電網頻率大幅變動時，運用儲能系統快速充放電及隨時調頻的特性，能更有效的進行調度，維持電網的穩定性。

綠能加儲能 分散供電邁向淨零

儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電與電網頻率，以減少系統波動並維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰使用，亦可於遇突發電力事件時提供電網穩定輔助功能，爭取分秒必爭的緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍，相當適合扮演第一線救火隊。

台電繼108年在彰濱工業區打造裝置容量100MW（10萬瓩）的太陽光電場，去年進一步利用台南將軍、七股區214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量達150MW（15萬瓩）的南鹽光，每年可發出約2億度綠電，啟用至今共發出近5億度綠電，等同於近12萬戶家庭一年用電，更帶來25萬公噸減碳效益，且仍保有既有滯洪功能。為讓綠能效益極大化，台電今（111）年更結合光電場址建置裝置容量達20MW（百萬瓦）、同時也是國內現今最大的儲能系統，打造全台首座光儲合一場域。

隨著綠能持續大步發展，台電規劃「綠能加儲能」以因應再生能源的間歇性特質，除了建置儲能系統外，同步進行強化電網韌性建設計畫，透過「綠能分散供電」提升再生能源併網容量，強化電網系統穩定及綠能有效利用最大化，不僅全面提升用電品質，也加速邁向淨零排碳目標。(台電廣告)