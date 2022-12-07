歐盟為了切斷俄羅斯發動戰爭的金援，決定針對俄羅斯原油設定價格上限，但才實施沒多久馬上遇到挑戰，土耳其要求所有油輪都必須提供完整投保的文件，但保險公司若為超過價格上限的油輪投保會受到制裁，一來一往就讓油輪運輸出現阻塞，目前有多艘油輪卡在土耳其外海。

Business insider引述金融時報報導，歐盟於周一實施每桶60美元的價格上限規定，土耳其馬上下令所有經過斯普魯斯海峽及韃靼尼爾海峽的油輪都必須提供最新的保險證明，但保險公司若幫超過價格上限油輪投保就會受到歐盟制裁，因此部分油輪出現保險文件卡關或根本拿不出文件的狀況。

在此狀況下，油輪運輸受到阻礙，多達19支油輪卡在土耳其外海，讓水路交通出現壅塞，已經造成混亂。國際船東保賠協會集團認為，土耳其的要求過於嚴苛，「如果硬是發出文件，將可能讓我們的成員受到制裁。」

即使原油出口受到價格上限的干擾，但俄羅斯維持一貫強硬態度，喊話不會遵守歐盟的規定，並批評此舉將干擾市場運作，造成不穩定、能源短缺及石油產量下降等缺點。

俄羅斯副總理Alexander Novak則強調，「未來，這個措施可能會擴張至市場上其他產品，甚至有可能是其他國家，不是只有俄羅斯。」