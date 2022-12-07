在影視串流平台網飛（Netflix）最新一季「王冠」（The Crown）影集中，有一幕是查爾斯和黛妃敲定離婚後，他到肯辛頓宮（Kensington Palace）看她，在廚房裡狼吞虎嚥地進食時說：「人為什麼不乾脆一直吃炒蛋呢？」
據《城鄉》（Town and Country）雜誌報導，這段或許對話未必真實，但《王冠》編劇摩根（Peter Morgan）所反映的，無疑是查爾斯很愛吃蛋的事。先前在第3和第4季「王冠」中扮演查爾斯的喬許奧康納（Josh O'Connor）透露，甚囂塵上的傳聞說，查爾斯真的很愛吃蛋，而且餐餐都吃。
「傳聞說，他不吃午餐，但不管什麼時候吃飯，總會吃顆煮蛋，」喬許奧康納說，「我想要知道真相，我不會問有關黛安娜的任何事，也不會問關於卡蜜拉的任何事，我只想知道，有關煮蛋的事。」
而使傳聞火上加油的是，克萊倫斯宮（Clarence House）幾年前分享了查爾斯最愛的早餐食譜，其中就包括了乳酪烤蛋配波菜和番茄。
事實上，查爾斯曾公開表明，他喜歡蛋。不過，由於有關他對煮蛋挑剔萬分的傳聞不斷，甚至有傳言說，每天宮內都要呈上7顆煮蛋，但他只吃看來最好的那顆，因此2012年時他公開澄清，並沒有那回事。當時還是威爾斯親王的查爾斯在官網上說，無論早餐或其他任何時間，他都從沒這樣要求。
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