據說查爾斯酷愛吃煮蛋

在影視串流平台網飛（Netflix）最新一季「王冠」（The Crown）影集中，有一幕是查爾斯和黛妃敲定離婚後，他到肯辛頓宮（Kensington Palace）看她，在廚房裡狼吞虎嚥地進食時說：「人為什麼不乾脆一直吃炒蛋呢？」

據《城鄉》（Town and Country）雜誌報導，這段或許對話未必真實，但《王冠》編劇摩根（Peter Morgan）所反映的，無疑是查爾斯很愛吃蛋的事。先前在第3和第4季「王冠」中扮演查爾斯的喬許奧康納（Josh O'Connor）透露，甚囂塵上的傳聞說，查爾斯真的很愛吃蛋，而且餐餐都吃。

「傳聞說，他不吃午餐，但不管什麼時候吃飯，總會吃顆煮蛋，」喬許奧康納說，「我想要知道真相，我不會問有關黛安娜的任何事，也不會問關於卡蜜拉的任何事，我只想知道，有關煮蛋的事。」

A proud champion of native British cheese, His Royal Highness has released one of his favourite recipes, Cheesy Baked Eggs, which can be made by using any number of our great British cheeses. 🧀🍳 #BritishCheeseWeekender pic.twitter.com/htogWqGFQ2 — Clarence House (@ClarenceHouse) May 10, 2020

而使傳聞火上加油的是，克萊倫斯宮（Clarence House）幾年前分享了查爾斯最愛的早餐食譜，其中就包括了乳酪烤蛋配波菜和番茄。

事實上，查爾斯曾公開表明，他喜歡蛋。不過，由於有關他對煮蛋挑剔萬分的傳聞不斷，甚至有傳言說，每天宮內都要呈上7顆煮蛋，但他只吃看來最好的那顆，因此2012年時他公開澄清，並沒有那回事。當時還是威爾斯親王的查爾斯在官網上說，無論早餐或其他任何時間，他都從沒這樣要求。