俄羅斯境內2座軍事基地遇襲爆炸，匿名烏國高官坦承出動無人機轟炸，讓外界關注烏克蘭自行研發、航程可達1000公里的遠程無人機開發進展，不過沒有跡象顯示此波攻擊是由新型無人機執行。另外專家指出，俄國基地遇襲凸顯2大警訊，第一，許多軍機沒有停在飛機庫，顯示俄軍沒有做好防衛境內空軍基地的準備；第二，烏克蘭已展現深入俄國領土的能力，此波攻擊也向俄軍傳遞這項訊息：未來不再只有烏克蘭容易受到遠程無人機及飛彈空襲的影響。

■烏克蘭自製遠程無人機打擊俄羅斯基地？

綜合《紐約時報》（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）、英國《衛報》（The Guardian）等報導，距離烏克蘭邊境達450英里（約724公里）遠的俄羅斯境內2座空軍基地5日遇襲爆炸，匿名烏國高官承認出動無人機發動攻擊，不過烏克蘭已對外揭露的武器庫中並沒有射程、航程可達這麼遠的飛彈與無人機，西方也避免提供烏軍可攻打俄國領土的武器，這波攻擊令外界關注烏克蘭國營軍工企業「烏克蘭國防工業集團」（Ukroboronprom）自行研發、航程可達1000公里、可搭載重約75公斤彈頭的無人機。

過去幾周烏克蘭國防工業集團不斷暗示新型遠程無人機已經接近完成階段，包括4日發言人稱「好幾個階段的成功測試已經完成」，接下來將進入電子戰干擾環境的測試。

不過CNN指出，目前沒有跡象顯示這款新型無人機已準備好部署，或是涉及這2起軍事基地的爆炸攻擊。

另外儘管烏克蘭高官稱是從烏克蘭領土出動無人機打擊俄國基地，不過外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）軍事專家李伊（Rob Lee）認為，烏克蘭可能是從俄羅斯領土出動無人機。

烏克蘭如何打擊俄羅斯境內？

■境內軍事基地連炸凸顯俄軍2大警訊

儘管如此，2起對俄國境內軍事基地的成功打擊，讓《紐時》、《衛報》記者哈定（Luke Harding）等讚嘆烏軍執行「意想不到」戰術的創造力。

此次遇襲的恩格斯-2（Engels-2）空軍基地及佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地分別駐紮了多架圖波列夫160型（Tupolev-160）、圖波列夫95型（Tupolev-95）等俄羅斯遠程戰略轟炸機，俄羅斯軍方坦承，轟炸造成2架飛機輕微受損。

李伊評論，空襲凸顯了俄羅斯空軍的一項主要問題，也就是多架飛機沒有停放在機庫中，「顯然俄羅斯沒有做好防衛境內空軍基地的計畫，就算這已經不是俄羅斯本土第一次遭遇攻擊，俄羅斯的反應及保護飛機的速度仍非常慢。」

另外匿名烏克蘭高官稱，有特種部隊在俄國境內協助導引無人機空襲，目前仍不清楚烏國特種部隊如何滲透到俄羅斯、以及有多深入俄國軍事基地，不過8月俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的愛女達利亞（Daria Dugina）在汽車炸彈中喪生，凸顯了烏克蘭確實有這樣的能力。

前美國外交官、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）歐俄安全議題專家柏格曼（Max Bergmann）分析，烏克蘭深入打擊俄羅斯領土不僅展現了軍事的重要性，更是向俄羅斯傳遞訊息：戰爭延續並非沒有代價，並不是只有烏克蘭容易受到遠程無人機及飛彈空襲，俄羅斯也一樣。