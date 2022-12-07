九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，並在反省聲明中歸咎於「一黨獨大」，不過行政院長蘇貞昌繼續留任，似乎難以平息民進黨內質疑聲浪。民進黨前主席施明德3日強調「由賴清德挑起2024的大任，最可能扭轉民進黨情勢」，對此，前立委林濁水6日就表示「這其實犯了總統制權力分立制衡的大忌」，引發討論。

林濁水6日在臉書上表示，「施明德主張，賴清德要選2024總統，就該先參選黨主席，並表明當選黨主席，同時公開保證不會讓蔡英文跛腳」，這讓林濁水直呼「不懂」，林濁水認為，「兼主席的總統不跛腳，很關鍵的在於主持中常會時，國會重要議員以中常委身份當總統下屬，這其實犯了總統制權力分立制衡的大忌」。

林濁水最後更說，「且不論這一點，若要不跛腳，難道要總統另立一個取代中常會的機制，坦白講，有些匪夷所思。何況許信良說但目前的『蔡蘇體制』，蘇貞昌並非僅擔任蔡英文總統的『執行長』，有其自我主張，表現也不錯，剛好落實『雙首長制』，豈不是在說總統不要太不跛腳反而才是好總統」。