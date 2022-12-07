民進黨前主席施明德發表一封「一個台灣人給台灣各政黨領袖的公開信」；他提出建構「金門、馬祖和平特區」及「警軍」的主張；並強調，「避戰，不挑釁」，是台灣人民對世界和平的義務。這不是軟弱，是智慧之舉。這是邁向海峽兩岸永久和平的一小步。

施明德強調，金馬和平特區的設立，是台灣向中國及國際社會遞出七十年來最具象、最誠摯的橄欖枝。警軍是讓台灣成為一隻刺蝟，讓世界知道台灣人民願意為自由而戰。

施明德在信中指出，他要對台灣的各黨領袖及台灣人民說，如何捍衛台灣的自由、民主、人權、法治？「我們的求生底線就是『親美，不挑釁中國』」。

他說，台灣的親美路線是始自兩蔣時代，七十年來就是靠這條親美路線，才保住了台灣的安全，免於被中國併吞。

他要建議當今的掌權者，兩件保衛國家安全能夠立即做到的事。一是金門馬祖和平特區。

他認為，金門、馬祖是曝露在敵方攻擊下最弱的兩處，也是最容易擦槍走火的地方。金、馬不在美國「台灣關係法」承諾的範圍；戰爭一起，完全動彈不得。台灣救不了金馬，金馬保護不了台灣。

他認為，武裝金馬無異是把誘發衝突的引信埋在敵人的腳下，又置金馬人民於何地？中國無人機挑逗金門領空，我方是打下或不打台灣發出第一擊，會給中國什麼藉口？不要相信政客或軍頭的大話：「我負責」。權力不是拿來揮霍炫耀，請戒慎恐懼。

他說，台灣必須從金門、馬祖徹徹底底全面撤軍。讓金門馬祖成為非軍事區、和平區，拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信，對中國全面避戰；拆除引信，可以防阻大爆炸，維持和平。

對金門、馬祖住民而言，他說，現在也是台灣政府應該全面償還多年前積欠他們的老債的時候了。不要再讓他們生活於兩岸可能再度衝突的恐懼威脅中。該讓金馬人成為兩岸的和平使者，在維護世界和平上，亦能扮演一個驕傲的新角色。

他提到，對金、馬人民的願望及基本權利，仍處處夾在兩岸「大局」中，依舊無權決定自己的命運及利益。該還給他們自由決定自己命運的基本權利。

他認為，金馬非軍事區的走向，是台灣各黨政治領袖對世界和平可以做到的一項大貢獻。他並說，建立全⺠皆兵的「警軍」；建立戰時的民兵自衛武力：陸海空軍之外的第四軍，「警軍」。

他說，戰時國軍當然站在第一線。萬一有敵人空降、竄入，則由警察機構領導的自願民兵協助國軍，達到全民皆兵的目標。

他指出，台灣警民關係一向友好，警官對當地地形、地物、人與事的了解遠遠勝過國軍和敵軍。這就是警察的優勢。戰時由他們領導民兵清掃入侵的敵人及第五縱隊，最能發揮殲敵的效用。

他認為，把民間有決心悍衛台灣安全的志願者，平時就整合、訓練在「警軍」的新軍種中。台灣人必須先自救，然後才求助。

施明德說，他深信習近平不會對台輕舉妄動，相信也早已查覺到台灣可能是美國預設的陷阱，猶如當年的珍珠港。已經解密的史料，幾乎可以確認美國當年寧可讓日本偷襲珍珠港，激發公憤，然後再殲敵於國境之外。

他表示，深信未來很多年，台海仍將無戰事。但是台灣的國家領導人還是要謹記，「無恃敵之不來，恃吾有以待之」。

他強調，和平解決台海問題是唯一的路，兩岸問題終必以談判、和平解決。這是促進兩岸人民幸福的唯一抉擇，更是世人所期盼。

他說，台灣的態度是談判必須在對等、平等，不預設條件和威脅下進行。這個機會終有到來的一天，台灣人不必焦急，更不必驚恐。在這個機會未出現之前，台灣必須先行處理台灣自己能夠解決的問題，尤其是避戰和增強自我防衛能力。

他還草擬「金門、馬祖和平特區條例」及「警軍條例」；他說，民進黨及黨團，「這不是你們的競選口號『抗中保台』」，而是最實際有效的保台方案。蔡總統的任期已近尾聲，請替台灣的長治久安與本地區的和平做出歷史性貢獻。「這是您的權力絕對做得到，也是歷史給您的最後機會，不要徒留春夢在府中」。