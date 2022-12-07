歐盟對俄油的限價機制已經到位，歐盟成員國達成共識，七大工業組織國（G7）對俄油敲定60美元的價格上限，並且已經生效，但對於將石油推向國際市場的貿易商而言，限價機制嚴重擾亂他們的交易機制。

外媒報導，自周一起，任何使用G7國家服務來運送俄油的企業，尤其是歐洲保險和船舶服務，都必須以每桶60美元或更低的價格來交易，這項機制旨在打擊俄羅斯石油收入的同時，亦能維持俄油出口。

歐盟的制裁可能加劇石油供應中斷及價格飆升，美國推動這一項措施，作為緩解歐盟制裁的一種方式。但卻讓交易員備感不安，因為這項機制不符合實物原油的購買及估價，為風險管理構成挑戰，而在戰爭爆發以來，油價每天、每周和每月的劇烈波動只會加劇這種情況。

現在的買家通常要等上幾個星期，才能知道每桶油價必須支付的最終價格，而在這期間，油價可能會升高至高於價格上限的水準，使情況更加複雜。

石油交易商強調，交易商和中間商的潛在風險是，他們免不了處於高於限價的貨物，這導致他們在獲得歐洲保險和船舶方面受到限制，除了風險對沖外，還在貨物處理上增添不少困難。

JTD Energy Services Pte Ltd首席策略師John Driscoll從事原油和石油交易長達30年，他說現貨交易商很少以固定價格交易，這領域十分複雜，根據公式和基準原油的現貨價差交易，用於實際貨物交易及隨後的對沖。

正常情況下，俄羅斯三大旗艦石油產品烏拉爾、ESPO和索科爾原油是按遠期和浮動基礎定價，這代表最終價格需要等到購買貨物後的幾周後才會確定。

但另一方面，對俄羅斯及其尋找買家來說，價格上限並非壞事。台灣台塑石化等亞洲煉油商認為，價格上限是恢復採購俄油的機會，因為部分買家自開戰以來一直在觀望情勢。