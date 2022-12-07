過去政府發放五倍券、農遊券等，盼振興疫情後經濟，資深媒體人周玉蔻5日在臉書建議，「農曆年前全民收紅包10000元（十倍券）」，行政院發言人羅秉成則回應，各界對於此類議題都有許多意見或建議，政府部門會注意。不過近日一份最新的民調顯示，對於名嘴呼籲再發振興券，27.5％民眾認為「不希望再發振興券」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》6日起進行網路民調，針對周玉蔻提出每人1萬的「十倍券」意見詢問國內民眾看法，截至6日晚間23時，已有約1萬人參與投票。題目是「如果再次發放振興券，你認為多少錢比較適當？」，有27.5％的民眾認為「不希望再發振興券」、有21.7％的民眾認為「10000以上」、有12.6％的民眾認為「10000元」、有18.9％的民眾認為「5000元」、有7.6％的民眾認為「3000元」、有2.7％的民眾認為「3000以下」，同時另有9.0％的民眾「不知道／沒意見」。

該民調也調查「你認為政府需要再推振興方案嗎？」，有34.5％的民眾「非常贊成」、19.4%的民眾「還算贊成」、18.1％的民眾「不太贊成」、17.8％的民眾「非常不贊成」、10.2％的民眾則覺得「不知道／沒意見」。