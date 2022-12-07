九合一選舉綠營慘敗，除嘉義市長延後選舉外，台北市長當選人蔣萬安辭職後的立委補選成為扳回一城重要戰役，民進黨推候選人吳怡農試圖打形象牌，卻被質疑台北市黨部主委任內黑道人頭黨員爭議。吳怡農6日公布競選主視覺，穿上白色襯衫，海報也主打藍、粉色調。對此，臉書粉專「三寶·藥師·神大叔」吐嘈說，人家說你黑道就先打亮換白衣服，綠色選情冷就假裝自己是藍色，海報充滿生物演化「擬態」的智慧。

「其實這海報演進充滿了生物演化的智慧！1、人家說你黑道—》就先打亮換白衣服！2、綠色選情冷—〉就假裝自己是藍色！」三寶·藥師·神大叔6日在臉書發文指出，擬態（Mimicry）在演化生物學裡，指的是一個物種在演化過程中，獲得與另一種成功物種相似的特徵，以混淆另一方（如掠食者）的認知，進而遠離或靠近擬態物種。這種現象在許多動物的行為中很常見，已知從昆蟲、魚類、兩棲類到植物甚至是真菌，都有紀錄顯示這些生物已懂得使用擬態。

他科普表示，全世界的變色龍大約有160種，除了「高冠變色龍」的產地在葉門，其他品種的產地大多是來自於非洲，所以很少能有看見野生變色龍的經驗，不過台大昆蟲系畢業的昆蟲專家吳沁婕，日前就到馬達加斯加尋找野生變色龍。在影片中吳沁婕分享各種在馬達加斯加看到的變色龍，還有並列世界上最大的奧力士變色龍和國王變色龍；一般人對於變色龍的印象，會以為牠是想和周圍環境融為一體，吳沁婕也解釋這是大家對於變色龍的迷思。

神大叔強調重點：牠們主要變色的原因，第一個是想表達心情，例如要搶地盤時想展現氣勢，就會突然變成鮮豔的顏色；第二個是感覺到危險時，會出現斑斕的圖案將敵人嚇跑；第三是為了求偶吸引異性注意；第四個是因為溫度，如果覺得冷就會變深色，能夠吸收陽光；最後是為了要「破壞輪廓」，如同阿兵哥的迷彩裝、班馬的條紋，這樣就無法清楚被看見有個明顯的形體，才能保護自己不被發現。