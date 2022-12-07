九合一選舉綠營慘敗，台北市長當選人蔣萬安辭職後的立委補選成為又一焦點戰役，國民黨候選人、台北市議員王鴻薇被挖出2年前稱台灣總統為「領導人」，引發綠營猛烈砲火攻擊。但政論網紅「高雄林小姐」卻發現，2016年總統就任文告，蔡英文也曾說「國家不會因為領導人而偉大」。

民進黨針對2年前央視受訪影片中提到「領導人」一詞，藉題發揮砲轟王鴻薇。但藍營也不少人揪出綠營同樣有大咖曾稱呼台灣總統為領導人。媒體人朱凱翔就PO出總統府的新聞網頁，民進黨前總統陳水扁在接受外媒訪問時，對方也是稱他為「台灣領導人」，從標題就可以看到「台灣人領導人」六個大字，呼籲：「阿扁，出來洗地！」且這篇新聞稿至今還掛在總統府網站上，是不是在臭？

高雄林小姐5日就曾在臉書PO文指監察院長、時任總統府秘書長陳菊2019年7月15日說過的話，「領導人要守護國家主權，需要的並不是在國內大小聲、對北京卻惦惦不說話；要讓大家過上更好的生活，需要的也不是天馬行空的口號比賽、數不清的跳票紀錄」，打臉綠營。

高雄林小姐6日又發文指出，蔡英文2016年5月20號總統就任文告，總統府新聞稿還在啊，有本事總統府你拿下來，截圖一整段都在講台灣，用的就是領導人，雙標鬼打滾的難不難過？

只見該總統就任文告中說到：「國家不會因為領導人而偉大；全體國民的共同奮鬥，才讓這個國家偉大。總統團結的不只是支持者，總統該團結的是整個國家。」