薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根預計8日上映的紀錄片未演先轟動，近日接連釋出兩彈預告向王室宣戰，卻也被眼尖的專家盯上，光是第一支就被踢爆出現許多「移花接木」的片段。

英國《太陽報》（The Sun）報導，一張成群結隊的狗仔搶拍照，接著哈利說「我必須盡全力保護我的家人」，被直指照片是2011年電影《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》全體陣容出席倫敦的首映會，包括作者JK羅琳、主角「哈利」丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、「妙麗」艾瑪華森(Emma Watson)及「榮恩」魯伯特葛林特（Rupert Grint）等人現身紅毯。此外，現在只要上圖庫網站Alamy搜尋，也能立刻在第一頁找到。當天在場的攝影師道格(Doug)表示，「那天下著大雨，所有影迷連夜守候等待偶像，但沒有任何一位王室成員…」

Image of Harry and Meghan being stalked by paparazzi in new Netflix film really from "Harry Potter" premier https://t.co/x7wk47npAF pic.twitter.com/Lvvc2DLwdo — New York Post (@nypost) December 5, 2022

First (but probably not the only) lie from M&H Netflix series. Pictures of Paparazzi hounding them are actually of invited Press @ Harry Potter Premiere, years B4 they'd even met🤔 I suppose "their truth" is that had they been there, the press would've been hounding them Obvs 🙄 pic.twitter.com/waPfMdYjI4 — FREDDIEPAT68 (@FREDDIEPAT68) December 5, 2022

道格還說，「Netflix這段預告暗指攝影師都在跟蹤這對夫婦，根本胡說八道，這說明了一件事，他們懶到連圖片都不想研究」。

王室專家蘇厄德(Ingrid Seward)表示:「我不認為哈利會意識到這點，但Netflix很粗心，這根本讓『保護家人』這件事更沒說服力。」

另一張由陽台往下捕捉一家3口，疑似為偷拍視角，更引來王室專家喬布森(Robert Jobson)痛批，「塑造的像是媒體闖入私領域，但這從頭到尾都發生在南非屠圖大主教（Desmond Tutu）的官邸，我本人就在現場!」據悉這是哈利和梅根2019年展開非洲官方巡迴時，夫妻倆帶著長子阿奇（Archie）拜訪大主教，而該名攝影師早獲得許可。

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF — Robert Jobson (@theroyaleditor) December 5, 2022

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，還有一張快閃而過的哈利獨照，可能很多觀眾沒來的及看清楚，他伸手作勢阻擋鏡頭跟拍，不過左手卻是牽著前女友黛維（Chelsy Davy），被Netflix製作人毫不猶豫裁切掉拿來當素材，增加不少話題性。