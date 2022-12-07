台積電6日發布新聞稿表示，美國亞利桑那州將展開二期工程，預計將在2026年開始生產3奈米製程技術，相較於稍早台積電總裁魏哲家回應外界對於「掏空台灣半導體業」的質疑，「門都沒有」的回答差異相當大，PTT股票板鄉民看到這則消息後，也崩潰直喊，「是被搬到連門都沒有了」、「門都沒有...留下來」、「股票是不是要變壁紙了」。

台積電持續在美擴大產能，國內不少人質疑此舉恐將掏空台灣半導體業，台積電總裁魏哲家6日在交大出席演講時對此回應，「離開了台灣的生態，台積電不可能像之前一樣，活得很滋潤」，且要說台積電赴美掏空台灣半導體產業，根本是「門都沒有」的事。

但6日卻有華府官員透露，台積電會加大對美國亞利桑那州的投資力度，預計到2026年，該地會囊括5奈米、4奈米跟3奈米的製程。隨後台積電也在官網證實該消息，並稱該工程完工後，年產預估60萬片晶圓，終端產品市值上看400億美元。

由於台積電股價6日狂跌，加上台積電外移造成恐慌效應，鄉民看到台積電相關新聞都非常崩潰，直呼「門都沒有了，門都被拆去亞利桑那了」、「整個搬走、連門都不留」、「在美國多蓋一座晶圓廠，就是在台灣少蓋一座晶圓廠」、「過幾年就叫美積電了」、「難怪台積電今天一直崩」；但也有少量網友持不同意見，稱「美國人應該受不了台積電那種晶片種植園的方式」、「台積電如果照鄉民說的經營早就垮了」、「美國一流大學畢業的學生絕對不可能到台積電輪班的」。