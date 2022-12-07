前高雄市副市長李四川即將出任台北市副市長，臉書粉專「工程師看政治」6日發文表示，高雄可惜了，只要高雄人看政治的方式不變，永遠都被黨資訊豢養的話，就算有這樣的人，高雄也留不住。他強調，「不只李四川，還有李鴻源、葉匡時，高雄真的不知道自己失去了什麼。」國民黨台北市議員王欣儀6日也在臉書分享她與李四川的合照，強調李四川必能幫新科市長蔣萬安解決市政問題。

工程師看政治PO文感嘆，高雄可惜了，曾經有人將他帶去，鳳山大東醫院前那個陸橋終於拆掉鋪平，這是近四十年未有之事。沒想到，短短一年，路平水通等等基本動作還沒做完，就被政治鬥爭搞掉。

工程師提到，他永遠記得那些將韓高度妖魔化的場景／道具。還有那些從小就被政治灌輸的幼兒，在街頭搖旗吶喊的畫面。也記得計程車司機說道路變好很多。

「我想問，政變之後的兩年，人們對高雄有什麼印象？」工程師說他記得的，是林園連4爆，城中城46人死亡的大火，浮屍、混濁空氣，以及那些華美富麗但平民觸不可及的豪宅。他曾說，只要高雄人看政治的方式不變，永遠都被黨資訊豢養的話，就不可能改變，就算有這樣的人，高雄也留不住。不只李四川，還有李鴻源、葉匡時，高雄真的不知道自己失去了什麼。

他也強調，李現在去到台北，原來對蔣的擔憂也可以少一些，繼續看下去。

「欣儀認為這是最棒的選擇！川伯工程出身，從基層做起，有經驗、有政績、有口碑。」王欣儀6日也在臉書分享她與李四川的合照，並說：大安區的市圖新總館工程、成功市場改建後續等，文山區居民最期待的捷運南環段、Zoo Mall開發案、木新市場及活動中心老舊安全問題等…以及全台北市民都很關切的大巨蛋、動物之家改建、內湖交通及缺電等公共工程與民生問題，相信川伯都能夠用他的專業來協助萬安市長解決！