金管會日前發函請銀行監控ATM畫面，遭立委質疑要銀行員當起偵探柯南，金管會今天說明，銀行應以風險為基礎設定資訊系統參數控管，若發現可疑情形再進一步調查，並非要銀行員透過全面清查ATM交易攔阻炒房團。

民進黨立委林楚茵5日在立法院財政委員會質詢時提出，金管會為打炒房，發函要求銀行監控ATM畫面，作法是否事倍功半，形同要銀行員當柯南，徒增銀行員工不必要困擾。

金管會檢查局副局長賴欣國今天在例行記者會說明，先前金管會發函給銀行公會，並非要銀行針對每筆交易進行監控，而是要銀行基於風險控管進行監控，辨識哪些是真正高風險客戶、哪些可能涉及炒房。

賴欣國舉例，銀行可以利用資訊系統篩選出一段期間，比如設定1個月期間內，銀行不同房貸客戶繳息扣帳帳戶均有用同一個ATM存入現金的情形，若確定有第三人存入資金代為繳息，再進一步啟動調查機制，控管授信風險。

換言之，銀行可基於自身風險考量設定資訊系統參數控管，若發現可疑情形再進一步啟動調查，並非要銀行員全面清查ATM交易以查找炒房團。

賴欣國表示，銀行應以風險為基礎，有效辨識並控管風險，針對高風險投資客、炒房交易態樣以及高風險人頭戶應建立有效監控防範機制，並避免造成一般房貸客戶不便及增加銀行員負擔。

賴欣國直言，近年發現有不法份子或有心人士會利用ATM存提現金以規避資金流向調查，因此銀行有必要針對ATM異常交易建立機制加以監控，相關措施都是為了保護客戶權益，同時也能控管銀行風險。

至於先前金管會在金檢揪出炒房團利用ATM規避資金流向調查，賴欣國在例行記者會上展示一張人臉已去識別化的影像截圖，為檢查局發現該名人士身穿某家不動產集團的員工制服，並透過ATM替第三人存入現金繳房貸息的畫面。

賴欣國提到，檢查局發現，該特定集團在7個帳戶有特定用ATM存現的情形，其中有同一個帳戶在短時間內就有高達3筆現金繳息。

賴欣國表示，檢查局在金檢時發現有特定集團申辦房貸，銀行相關徵授信及貸後管理有異常情形，經進一步了解，該集團被媒體報導有炒房情事，因此提醒銀行注意對該不動產集團的授信風險，並非由檢查局直接認定該集團涉炒房。