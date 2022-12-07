國民黨台北市長當選人蔣萬安正積極準備上任事宜，但國民黨台北市議員游淑慧最新警告，柯P最後一年拋出要爭取2038年亞運，以及隱藏負債、台北商圈振興、悠遊卡市佔率萎縮及電子支付慢人一步等問題，蔣市長必須小心小心再小心！

「蔣市長團隊，小心小心再小心！」游淑慧6日在臉書發文示警蔣萬安，遇到一個不甘心交接的市長，遇到一個爭功諉過的市長，遇到一個還沒有卸任，官員就走得7788的市府團隊，蔣萬安的交接和上任之路，只能說步步小心、如履薄冰。

看到5日柯市府團隊列出的24項市政交接，游淑慧傻眼質疑，一堆漏而不談、避重就輕的問題，是怎樣？舉幾個例子說明：首先，柯文哲最後一年任期突然拋出要爭取2038年亞運，不但到市議會總質詢的時候報告，也跑去跟關渡的地主拍胸脯……讓地主們有一種土地即將會被徵收的錯覺。耗資可能近千億的亞運計畫，居然沒有在交接的重大政策之內。

游淑惠還提到，隱藏負債：柯市長一如往常的自誇8年來還債570億元，卻沒有跟蔣萬安交接，社宅目前就計畫要舉債超過650億……這些隱藏債務，藏著不講，是健忘還是禍心？

台北商圈振興部分，這兩三年台北市因為疫情的問題，商圈景氣大受影響，東區商圈沒落不振，這難道不是重大未來需要解決的市政問題嗎？此外，東區門戶缺電問題在選舉的時候，被黃副市長拿來高度炒作，甚至還在辯論會中提出來當議題，一選完，缺電問題就不再是重大問題？

「悠遊卡市佔率萎縮及電子支付慢人一步！」游淑慧強調，悠遊卡公司曾經在電子票證擁有接近99％市佔率，在柯文哲上任後面臨一卡通、iCash愛金卡等競爭，居然節節敗退。而當一卡通積極跨入行動支付時，與Line Pay等行動支付業者、超商開始合作時，悠遊卡公司幾乎是龜速進展，一直到2020年底才推出悠遊付，只是市占率早就崩盤了。

她不禁傻眼問：職場上，遇到這樣交接的前任，該怎麼辦？