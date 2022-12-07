北市大安警分局臨檢比基尼辣妹酒店，藉此宣示維護治安的決心。滿場辣妹穿梭，員警害羞不敢直視。（翻攝畫面）

北市警「威力掃蕩」不停歇 凌晨再衝世足「比基尼風」酒店臨檢

北市警「威力掃蕩」不停歇 凌晨再衝世足「比基尼風」酒店臨檢

近來黑道治國、槍擊案、聚眾鬥毆爭議頻傳，警政署自5日起發動全國威力掃蕩，北市警繼6日凌晨臨檢中山區酒店後，6日深夜輪到大安區酒店。特別的是，大安區忠孝東路四段這間禮便服酒店，因應世界盃足球賽，讓陪侍女公關都換上世足各國主題比基尼球衣，儘管已是12月冬天，但滿場比基尼清涼裝扮穿梭，仍讓員警害羞不敢直視。

台北市政府警察局指出，為宣示打擊幫派決心，大安分局實施不定時、不定點執行「區域封鎖、威力掃蕩」臨(路)檢勤務，針對幫派堂口、依附營生處所及易滋事場所加強威力掃蕩，實施強力臨檢作為，強調在面對幫派組織的暴力行為，警察絕不妥協，必嚴正執法、以靖治安並安定民心。

大安分局於6深夜10時，統合分局所屬警力針對轄區幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業、易滋事場所及治安顧慮路段動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨(路)檢及攔檢等攻勢勤務實施高強度威力掃蕩，期能以立即反應、及時壓制、事後追究，及時消弭衝突，另加強查緝潛藏之幫派活動據點，壓制幫派氣焰。

大安分局長范織坤指出，勤務首日配合刑事局發布破獲竹聯幫「靜安會」成員涉投資詐欺案件共計緝獲犯嫌50人，另毒品案件3件3人、詐欺案件3件3人、詐欺、毒品通緝犯各1名，警方也將持續針對轄內潛藏治安隱憂，幫派堂口及依附寄生行業全面掃蕩，呼籲不法分子勿心存僥倖，試圖挑戰公權力，另將持續針對易滋事處所、路段，強力實施路（臨）檢，對酒醉鬧事、聚眾鬥毆等不法情事，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。

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