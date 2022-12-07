2022卡達世界盃16強賽，西班牙、摩洛哥上演本屆第2場PK大戰，兩隊踢完正規90分鐘及30分鐘延長賽都無法進球，0比0進入PK，2010年世足冠軍西班牙連續3球失手，只能看著摩洛哥在PK賽3比0獲勝晉級8強，這也是從1961年來，摩洛哥首次取勝西班牙，隊史則首次進軍世足8強，也是世足史上第4支來自非洲的8強隊伍。

兩隊過去交手過3次，西班牙2勝1和佔上風，不過上次「無敵艦隊」擊敗「亞特拉斯雄獅」，是1961年世界盃資格賽附加賽的往事，上屆俄羅斯世界盃，兩隊小組賽同組，當時2比2踢和。

比賽場地卡達賴楊教育城體育場湧入滿場4萬4667名觀眾進場，兩隊也和上屆過招一樣，防守上讓彼此難以有較具威脅的射門，西班牙11次射門僅2次射正，摩洛哥雖然射門機會較手，但6次射門有3次射正，延長賽摩洛哥奧納西（Azzedine Ounahi）傳給切迪拉（Walid Cheddira），是很好的攻門機會，可惜切迪拉射門打太正，被西班牙門將西蒙（Unai Simon）擋下，後來第114分鐘切迪拉再度快速帶球兵臨城下，在西班牙兩名球員防守下，仍未能順利攻門。

延長賽尾聲，西班牙陸續換了3人，摩洛哥也換了1人，延長賽下半場傷停補時3分鐘，西班牙3次攻門無功而返，雙方120分鐘力戰結束，0比0平手，進入PK大戰。

PK大戰時摩洛哥球員臉上表情看得出來較有信心，第1棒薩比里（Abdelhamid Sabiri）攻右路，騙過西班牙門將西蒙進球，第2棒齊亞赫（Hakim Ziyech）讓西蒙再一次猜錯方向追加進球，雖然第3棒貝努（Badr Benoun）的攻擊被西蒙擋下，第4棒哈基米（Achraf Hakimi）完美收尾，進球助隊收下勝利。

西班牙此役進攻上踢來似乎缺少冒險精神，被摩洛哥的防守一路拖到延長賽踢完都進不了球，PK大戰時球員執行時感覺壓力相當大，且在第1棒薩拉比亞（Pablo Sarabia）攻死角未果打到球門後，士氣似乎越來越低落，接下來索勒（Carlos Soler）、隊長布斯奎斯（Sergio Busquets）也都沒能踢進PK，落寞離開球場。

摩洛哥哈基米在PK大戰踢進確定勝利的一球，開心手舞足蹈。（路透）

西班牙在PK大戰中一球未進，球員抱頭或無奈望天，失望之情溢於言表。（路透）