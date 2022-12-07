休兵前一夜對台灣體大，111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽地主義守大學主控劉承彥，終場前39.3秒2罰不進，同樣大四的射手劉以道最後一擊切入後，未出手反短傳失誤，導致義大1分差輸球，然而從哪裡跌倒就從哪裡站起來，經過兩天沉澱後，義大6日迎戰北市大學，上演落後16分的逆襲，82比76氣走對手。

本階段預賽義守大學開季主場先贏文化，再連輸給高師、台體，1勝2敗為歷來最差前3場戰績，尋求連7季晉8強小亮紅燈，6日逆轉勝後，暫時2勝2敗在與賽16隊暫居第9。

劉承彥最後1分46秒2罰2中後，長舒一口氣、徹底釋放兩天前同樣關鍵罰球的怨氣，他說：「終於還自己一個公道，這2罰讓我壓力完全釋出，賽前就有信心要率學弟贏球，我說到做到。」

劉承彥此役先發38分鐘，攻下個人本季目前最多的20分，加上6籃板、6助攻、4抄截，他坦言：「上季幾名傑出學長畢業後，本季我得帶隊、扛很重的責任，壓力也是空前的大。前天那2罰不中，我很自責但沒洩氣、誓言雪恥，跟教練長談溝通4個小時，所達成的共識。」

義守教練謝玉娟說：「劉承彥帶學弟超辛苦不說，還幫我承擔很多，我一直擔心他會爆掉，他關鍵兩罰失手那晚我們長談到午夜，場內外都有聊到，真的難為他了。」

謝玉娟補充，本季先發主力不穩，很多戰術未能有效執行，替補得幫忙扛很多，但一樣起伏很大，也是開季前4戰場場苦戰，且2敗都輸在決勝期的主因，但或許有些事冥冥中注定，想成長就得付出很大代價，希望接下來球員更可開竅，打出應有的團隊戰力。