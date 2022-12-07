金曲台語歌王洪榮宏將在10日於台北小巨蛋舉辦「2022阿宏的心聲」演唱會。出道45年的他首度站上小巨蛋，近日正忙彩排團練，心情緊張又期待，不過連日來緊繃的狀態，讓他出現胃食道逆流，在飲食上仍有忌口，「這幾天最重要的就是要好好的放鬆，自己不要想太多，相信那天會有很完美的演出。」

在演出上總是求完美的他，近期每天都待在練團室，重複練唱許多歌曲，希望展現最完美的一面，並提到，這次在演唱會上，將與太太、「小鄧麗君」張瀞云對唱，2人現在還會在家中練習歌唱，他說：「排練室也練，回家也練，等於一整天都在練。」

他出道以來曾唱紅〈台北今夜冷清清〉、〈路邊的小野花〉等夯曲，直言這次開唱在選曲階段，十分困難，最後決定幾乎每一首重要的成名曲都會演唱，更預告當天獻唱新歌〈愛你愛你〉，還突破自己極限，挑戰在台上熱舞一起與歌迷們熱情互動，同時安排很多驚喜彩蛋橋段，他賣關子說：「你們來看就知道。」