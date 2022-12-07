周蕙日前赴日本旅行，開心享受高檔行程。（華研國際提供）

周蕙近期忙宣傳新專輯，日前趁著空檔為自己安排一趟9天的日本行。她這次不走小資族路線，開心享受高檔之旅，全程共花費6位數，打趣說：「疫情期間不能四處旅行，3年的預算合併成一次用，自然可以升級。」更自嘲因為她單身，將貴婦行程改為「貴富」行程。

時隔3年再度去日本的她，開心與住在當地友人相見歡，一起去大啖美食、看展、賞花等，還住在富士山下，享受絕美景色，「這次是慢活之旅，沒有刻意安排，很多人說去富士山要碰運氣，天氣好才看得到，結果我在富士山腳下2天，2天都看到它」，更自認這趟旅行過程很幸運，她滿足說：「在富士山下泡湯讓身心靈放鬆，充飽滿滿的電量，回台北可以繼續認真工作了。」

她也發現近期各國邊境解封後，身邊許多好友都不約而同前往日本旅遊，甚至跟多年沒見的國中同學在東京街頭巧遇，又驚又喜。周蕙返台後，隨即投入工作，目前至農曆年前已有數十場演出邀約，跨年夜則將在金門陪歌迷迎接新年。