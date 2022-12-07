馬念先當天一看到毛小孩「獒露露」馬上被融化。（Hit Fm聯播網提供）

高爾宣OSN、張若凡、馬念先、魏嘉瑩等歌手近日響應 由HitFm聯播網號召的「毛起來愛」關懷流浪動物活動。高爾宣家中有兩隻浪浪米克斯貓咪，初期貓咪生病時他會比較慌張，貓咪因為皰疹眼睛腫的超大，身為新手爸爸的他不太會餵貓吃藥，只好天天跑醫院帶去給醫生餵藥。

他感嘆說，那時候幾乎一個禮拜都沒睡好，等貓康復了才能安心入睡，更從愛貓身上體會到什麼是「相依為命」。馬念先則分享跟愛犬「蝙蝠俠」愛的際遇，五年前他在海邊看到一隻骨瘦如柴、渾身是傷的杜賓犬，因為是巨型犬，馬念先一開始以為是走失了，但狗狗身上找不到晶片，看著牠狀態很不好就先帶回家養傷，

馬念先很心疼「蝙蝠俠」四肢經常不舒服，有陣子右前腳無法走動，走路都不舒服，經過醫生診斷才知道是罹患骨癌，必須要截肢以防癌細胞轉移，手術復原後依舊活蹦亂跳，似乎在證明牠很好，裝上義肢跟輔助器也都不抗拒，這樣的舉動讓馬念先很窩心。