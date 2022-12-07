創作人黃玠日前應邀到「1500聲量音創」開講，在台上提到偶像陳綺貞是自己的音樂啟蒙歌手，他說最吸引他的是她的創作超強，而且人又漂亮，黃玠表示「陳綺貞的歌詞寫得非常好，是你都看得懂的字，不是撲朔迷離的，但是又充滿詩意，還有旋律也很流行，沒有人像她，是獨一無二的」。

他也坦承，在高三暑假出車禍，每天躺在床上只聽陳綺貞第一張專輯《讓我想一想》，後來會想要一個人彈唱，也完全受到陳綺貞的影響。他回憶在女巫店看到陳綺貞自彈自唱的表演，就被她的音樂和現場魅力吸引，後來在一次台大體育館的安可演出時，看見她僅靠吉他和Vocal兩軌的聲音就收服了全場上千觀眾，當時甚至以「神聖宗教」的崇拜來形容偶像魅力。

他憶起後來在小巨蛋看她演出，有幸去後台見到偶像，他說「當時超緊張的，一到後台我就看著她，然後她跟我講話，我完全聽不懂，感覺需要翻譯，直到旁人點醒我說，她說你很棒，我才回神，頻說謝謝」，還自虧，那次真的很ㄍㄧㄥ，見到偶像整個人都真空了，也深感有偶像其實是很幸福的事。