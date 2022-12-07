John Mearsheimer: The West is playing Russian roulette

知名的新現實主義政治學家、著有《大國政治的悲劇》一書的芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）最近在受訪時比較了美國對兩個地緣政治熱點─烏克蘭與台灣─的政策得失，他認為美國對烏克蘭的支持導致俄羅斯入侵，這個錯誤的政策可能引爆全面性的核戰爭；但是在台灣問題上，他認為美國為了遏制中國，應該盡一切力量來保衛台灣。這項觀點如同他所主張極具爭議性的國際政治現實主義理論一樣，在學術界與網路上都引起熱烈的爭論。

米爾斯海默出身西點軍校，擔任過美國空軍軍官，在南加州大學與康乃爾大學獲得碩士與博士學位，還在哈佛大學做博士後研究。他最知名的是2001年出版的國際關係理論《大國政治的悲劇》，認為國際關係完全由大國霸權基於現實主義所主導，而且這種冷酷的現實主義永遠都會存在，並且決定國際關係的走向。他曾針對2014年烏克蘭「廣場革命」發表一場題為「為什麼烏克蘭是西方的錯」的演講，該影片在Youtube上獲得高達2800萬次閱覽，震驚學術界與國際政治圈。

Just finished a fascinating - and challenging - 1.5h discussion with ultra “realist” John Mearsheimer in the studio.



We talked Ukraine, nuclear war, Taiwan — and what Viktor Orbán said to him in Hungary…



Out this week @UnHerd pic.twitter.com/6NQMWBGLbW — Freddie Sayers (@freddiesayers) November 28, 2022

最近因俄烏戰爭陷入僵持，他接受網路媒體UnHerd的訪問，針對美國的烏克蘭政策與台海政策的得失進行評析。米爾海默斯認為，俄烏戰爭源於北約持續東擴讓普丁愈來愈難以忍受，這種現階段政治不正確的觀點遭到外界強烈的批評，指責他是為普丁侵略行為辯護。

米爾海默斯說，俄羅斯不可能以19萬軍隊來佔領與併吞烏克蘭，普丁的目標是要建立一個中立（不傾向美國或北約）的烏克蘭，否則就得把烏克蘭打成一個殘缺不全的國家，譬如像現在佔領烏東地區，同時摧毀烏克蘭的基礎設施與經濟，才不會對俄羅斯構成威脅。

有些評論認為，現在俄羅斯的實力不足以威脅美國，對俄發動代理人戰爭毫無意義，美國應該與俄羅斯結盟共同對抗中國。（圖／路透）

他同時承認，俄羅斯軍隊的糟糕表現令他非常驚訝，小國能對抗大國的關鍵是激發了捍衛國家的民族主義情感，只是「現在還很難判斷俄烏戰爭的結果，戰爭可能會持續很長時間，而且會以難以預測的方式結束。但我認為俄羅斯很有可能最終會獲勝。」

在令人擔憂的核武器問題上，米爾斯海默指出，局勢可能升級，動用核武器的可能性「非同小可」。一旦普丁使用核武，美國與西方國家不會用核武對俄羅斯進行報復，因為這會引爆全面性的核戰爭。他承認，情勢出現災難性升級的可能性很大，很多西方領導人揚言徹底打敗俄羅斯的言論是非常愚蠢的，例如英國、美國、波蘭與波羅的海國家。瑞典和芬蘭申請加入北約，也只會讓局勢變得更加危險。至於俄羅斯有沒有可能退讓？他認為這個「很難預料」，但他覺得可能性很小，而爆發核戰爭的威脅卻是十分真實且令人恐懼的，西方國家必須非常謹慎。

米爾海默斯認為，俄烏戰爭分散了美國人對真正威脅──中國──的注意力，更糟糕的是，它將把俄羅斯推進中國的懷抱。（圖／美聯社）

至於很多人把俄烏衝突拿來與台海情勢做比較，米爾海默斯令人意外地持完全相反的觀點。他說，「我對中國的看法與對俄羅斯的看法根本不同，對台灣的看法與對烏克蘭的看法也不同。我相信中國是美國的競爭對手，它威脅著要像美國統治西半球一樣統治亞洲。……從美國人的角度來看，這是不可接受的。美國不希望中國以美國主宰西方世界的方式來主宰亞洲，所以要竭盡全力遏制中國。而為了遏制中國，保衛台灣對我們來說就很重要。」

米爾斯海默表示，他支持美國動用一切力量保護其它的利益，但是俄烏戰爭分散了美國人對真正威脅──中國──的注意力，更糟糕的是，它將把俄羅斯推進中國的懷抱，而事實上將中俄分開才真正符合美國的利益。現在不是有兩個大國集團的冷戰時期，而是有美、俄、中3個大國，美中兩國在東亞的競爭與美俄兩國在烏克蘭的競爭是相互衝突的，美國面臨的這2個競爭對手，不論哪一個都比冷戰時期的危險性更高。

許多人對米爾海默斯的論點提出質疑：如果俄烏戰爭可能升級為核戰爭，為何美國支持台灣對抗中國就不擔憂爆發核戰爭？（圖／路透）

米爾斯海默認為，美國最終在烏克蘭與俄羅斯交戰的可能性很大，而在美中競爭問題上，台灣也不是東亞唯一的爆發點，還有南海、東海和朝鮮半島核問題。美國和中國在東亞爆發戰爭的可能性，比起美國和俄羅斯在烏克蘭爆發戰爭的可能性要高得多，這就是為什麼現在比冷戰時期更危險，他最後說：「我真的希望我的判斷是錯的」。

有不少學術界與媒體界人士對米爾海默斯的論點提出質疑，例如：如果俄烏戰爭可能升級為核戰爭，為何美國支持台灣對抗中國就不擔憂爆發核戰爭？而同樣有核戰爭風險，為何只支持台灣而不支持烏克蘭？難道是烏克蘭不值得冒核戰風險，而亞洲區域霸權就值得？網路還有些評論認為，現在俄羅斯的實力不足以威脅美國，對俄發動代理人戰爭毫無意義，美國應該與俄羅斯結盟共同對抗中國。米爾海默斯沒有就這些問題做出回答，但是從他的國際現實主義與過去的言論判斷，他應該也同意「聯俄制中」的策略才合乎美國的利益。