因為對南投未成年性侵案的不滿，33歲的爆乳正妹電玩直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，南漂參選嘉義市市議員，更端出「廟口酬神脫衣舞無罪化、並且列為傳統保護文化」、「舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節」、「嘉義市性專區設立」、「滿18歲青年第一次成年禮、市政府補助紅包」等政見，在中南部保守選區看似天馬行空，且不設競選總部、不插旗幟、不拜票，竟在地方派系盤根錯節的嘉義市突圍而出，搶下一席議員寶座，堪稱是這場地方選舉中的最大亮點。

從9月1日正式登記參選開始，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」就話題不斷，除了她是PTT知名鄉民GtoKevin小商人力推的人選外，天使顏質及火辣身材更引發媒體及網友關注。

其實Molly翎熹本身在遊戲圈頗有知名度，是擁有百萬追蹤數的電玩直播主以及活動主持人，之前小商人在今年6月嘉義蘭潭溺水案頻生時，曾在路邊刊登「沒什麼人生難關是一炮不能解決的，如果有，就兩炮」的大型KUSO廣告，主角就是Molly翎熹，當時就攻佔新聞版面，現在看來，似乎有那麼點「試水溫」的意味。

一般議員選舉要搏版面沒那麼容易，但「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」在短短3個月時間即吸引不少關注，從電子、平面都網路媒體都不漏掉，言行舉動都是「嬌」點，弔詭的是，這段期間媒體幾乎沒有採訪到本人，對外訊息多半是介紹嘉義美食或闡釋政見，也只能追蹤她與小商人的臉書才能得知，神祕感十足，直到選戰進入最後一個月，首度接受廣播專訪，接下來就是號次抽籤、政見發表會，才算在媒體前公開露臉。

政見會上「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的表現令人驚豔，態度自然不怯場、口條字正腔圓，不愧是專業的活動主持人，讓人覺得她或許不是小商人推出的「花瓶」，而是腦袋跟身材一樣有料的「好酸林」(「候選人」台語發音)，加上選前2天合體雞排妹吃播逛夜市，甚至連國民黨籍市長候選人黃敏惠都成神祕嘉賓，網路聲量暴漲，選前之夜則換上婚紗扮相，喊出要「嫁到嘉義」，加上網紅雞排妹、鳳梨吳泓逸等人相挺，讓民眾看到「心花開」大喊「蘇福」，也替僅剩市議員選舉的嘉義市創造出話題。

開票結果出爐，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的唱名聲在投開票所內此起彼落，最後一共拿到2,813張選票，在18名候選人中排名第9，順利進軍議會，還擠掉2名現任議員，連幕後推手小商人都驚訝，也宣告將要大發雞排、並請日本前AV女優瀧澤蘿拉來台謝票，且當選後依然低調，懇辭各界花圈花籃慶賀，看來以後在議會還有更多好戲可看，令人期待。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」選戰幾乎都透過網路宣傳，選前2天才有陸戰行程，在噴水池舉辦的選前之夜就像新娘出嫁，網紅鳳梨等人也到場讚聲。（圖／翻攝自臉書）

科技公司營運總監、網路觀察家莊皓鈞指出，市議員這類型的地方選舉，傳統上來說大都是靠著人際傳播、組織動員的方式來掌握票源，但隨著網路發達、資訊流動迅速，「流量為王」，也讓擁有網路聲量的網紅有了更多參政的機會及優勢，像是Youtuber紅人「呱吉」邱威傑，2018年時就以無黨籍身分參選，從宣布參選到選舉僅不到8個月時間，他也曾改名「邱議員」拍片，選戰幾乎都透過網路宣傳，最後在該選區吊車尾當選議員，也創下全台首位網紅議員的紀錄。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」會當選，可說是選舉「空戰」類型的完美應用，莊皓鈞說，她原本就是電玩實況直播主，有忠實粉絲，加上外表亮眼，有「美女刺客」的感覺，並以特定政見炒話題，受眾非常明顯，就是以年輕族群、網路中高度使用者為主，加上選舉期間除了網路及媒體報導，並未在嘉義選民眼前實際曝光，因此後來的電視政見發表、以及選前兩波走入群眾的操作，都贏得更多關注，讓網路的空氣票變成真實的選票。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」在政見發表會上台風穩健、口才便給，加上一席性感套裝，給選民留下深刻印象。（圖／翻攝自嘉義市選委會）

曾擔任黃偉哲市長祕書、南市府副發言人的林依婷今年27歲，這次首度代表民進黨出征就當選議員，還拿下該選區第二高票，贏過不少老將，她認為現在的選舉除了「陸戰」的勤走基層，網路上的「空戰」更是不可或缺，因為網路不光是宣傳行銷的平台，更是與選民溝通的管道。

林依婷以自己為例，臉書粉絲專頁上的貼文都是經過競選團隊討論，再由她拍板定案後才PO文，與大部分人由小編代管不同，她會仔細看過網友留言，再親自回文互動，加深對方印象，雖然比較累，但感覺「親切很多」，而且遇到一些抹黑、假訊息，還能第一時間澄清說明，減低殺傷力，幫助很大。

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