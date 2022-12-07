吳念軒下車幫張芷瑄買生煎包。（圖／本刊攝影組）

27歲的鮮肉男神吳念軒，事業上風光無限，已站穩男一寶座，感情方面也沒交白卷，時報周刊CTWANT近日發現吳念軒身邊有了位外型亮麗的新歡，趁女方工作前，吳念軒開車載她買水煎包，並在車上共食、摸臉，來個純情路線的約會。本刊也發現女方來頭不小，竟然是《角頭》系列創辦人張威縯的女兒、《角頭-浪流連》出品人張芷瑄。

買好生煎包後吳念軒返回車上準備餵食張芷瑄。（圖／本刊攝影組）

十一月二十三日下午近兩點，吳念軒的轎車開出新店某住宅社區，一路直奔內湖，下車抽菸買飲料之後，又開著車離去。傍晚五點半，車子開到六條通臨停，吳念軒下車到煎包店買了一份外帶，上車後交給副駕駛座的女伴，並貼心地幫忙取出衛生筷交給對方。

張芷瑄吃起煎包非常秀氣，而原本在一旁抽菸的吳念軒，後來也接過筷子吃了一顆包子。（圖／本刊攝影組）

吳念軒把車停在路邊，接著女生開始進食，看她動作秀氣，小口小口地品嘗。細看女方五官精緻、有著濃眉大眼，右臉頰上明顯有一顆痣，吃個煎包也能吃出氣質韻味，神采與鞏俐有幾分神似。但就在女方用餐時，吳念軒卻不懂體貼地在車上抽菸，而對方十分包容，沒有制止。

吳念軒看著女方吃煎包，臉上止不住笑容，還深情地撫摸她臉頰。（圖／本刊攝影組）

吳念軒一邊看著女方進食，臉上忍不住笑容，接著接過女方的筷子也嘗了一顆煎包，接著又繼續欣賞對方用餐的模樣，甚至忍不住伸手摸了女方的臉頰，車上氣氛充滿著熱戀的甜蜜感，種種舉動來看，兩人關係似乎已經不言而喻。

張芷瑄濃眉大眼、五官精緻，有點神似鞏俐（圖／本刊攝影組）

五點半左右，女生差不多吃飽了，兩人在車上聊天有說有笑，不巧警方前來驅趕巷內車輛，吳念軒便開車在附近繞了一會兒，六點多女生才下車走進一旁的大樓，而現場則有「角頭拍攝中」的牌子。從女方身上的識別證發現其身分，正是《角頭》系列推手張威縯的女兒張芷瑄。

張芷瑄拎著吃的下車後，進入《角頭》影集的拍攝現場。（圖／本刊攝影組）

七點半，劇組轉點拍攝，不時可見張芷瑄的身影穿梭在工作人員間。直到深夜十一點半左右，吳念軒開車來接他離開，接著一路直奔新店，在吳念軒住處附近的超商外停車，張芷瑄下車領了包裹，而吳念軒則買了一大袋衛生紙，十一點四十六分，車子開進社區停車場。

張芷瑄在拍攝現場似乎一直忙著聯絡各項工作事宜。（圖／本刊攝影組）

此外，十一月十九日金馬獎當天，吳念軒離開國父紀念館後又陸續到了某商業攝影棚疑似繼續工作，接著又參加了金馬惜別酒會，直到次日凌晨近三點，他的座車開到公司外等候，吳念軒上車時可見駕車的是女生的身影，臉型也神似張芷瑄，三點多車子也是開回新店的住宅社區停車場，兩人似乎已經穩定發展。

深夜吳念軒開車接張芷瑄收工，車子一路往新店社區開。（圖／本刊攝影組）

針對吳念軒感情狀況，是否與張芷瑄交往中？吳念軒經紀人Taco表示：「藝人私事不回應。」

※吸菸有害健康、未滿十八歲不得吸菸。

兩人還在社區附近的超商取包裹、買衛生紙，十分日常。（圖／本刊攝影組）

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