深受觀眾喜愛的八點檔《機智校園生活》日前殺青，劇中也有多對CP各自擁有廣大支持者；時報周刊CTWANT於十一月二十六日遇見劇中「川咪CP」黃柏峰和馮容潔，與「珍猩CP」吳玳慈和王新凱這兩對正在拍戲中，四人路邊上演甜蜜吻戲，先是馮容潔開心地環抱黃柏峰，而男方輕輕勾住女方的脖子，準備給對方一個香吻，接著換王新凱猝不及防吻上吳玳慈，雖是劇中橋段，但不愧是年輕情侶檔，超甜橋段讓人看了心癢癢。

黃柏峰咬著湯匙，急著想趕緊用餐。（圖／本刊攝影組）

或許是餐點香味太誘人，黃柏峰竟然拿起餐盒餵食身邊的女性工作人員。（圖／本刊攝影組）

十一月二十六日本刊在新北市某醫院遇到《機智校園生活》劇組拍攝，下午五點半休息用餐時間，演員們和工作人員聚集在人行道上簡單解決，或許是食物太過美味，馮容潔迫不及待地站著邊走邊吃，而端著麵食剛坐下的黃柏峰則吸引了工作人員，黃柏峰也大方分享食物餵食該名工作人員，沒想到過了一會兒，王新凱也加入分食一口，黃柏峰同樣大方為食給對方，令人好奇黃柏峰手上的餐點究竟有多麼美味誘人，人人都想來一口。

就連王新凱也對黃柏峰的食物頗感興趣，同樣湊上前也分食一口。（圖／本刊攝影組）

用餐完畢後劇組換個場景繼續拍攝。（圖／本刊攝影組）

簡單解決一餐後，黃柏峰和馮容潔搭乘劇組交通車離開，隨後抵達下一個拍攝現場，六點半左右，黃柏峰和馮容潔與王新凱和吳玳慈兩對一起拍攝，而劇情則讓人看了臉紅心跳，四人各自牽著情人的手散步、情話綿綿，走著走著，馮容潔停下腳步看著黃柏峰，而王新凱和吳玳慈這對也停下腳步。

黃柏峰、馮容潔與王新凱、吳玳慈兩對CP忽然演起「舉人」戲碼。（圖／本刊攝影組）

馮容潔主動擁抱黃柏峰，表情甜蜜。（圖／本刊攝影組）

停下腳步的馮容潔忽然開心地環抱黃柏峰，臉上露出甜蜜美滿的笑容，接著男方輕輕勾住女方的脖子，正準備給對方一個香吻時，一旁的王新凱忽然出聲打斷兩人好事，自己接棒耍甜蜜，和吳玳慈一來一往談情說愛，黃柏峰則耐不住性子硬要親吻馮容潔，女方卻害羞的別過臉閃避，沒想到黃柏峰加強攻勢硬是吻了對方，看到黃柏峰成功達陣，王新凱像是被激勵了一樣，先是點了點頭，接著也親了吳玳慈。

接著黃柏峰也低頭吻上馮容潔的唇，王新凱和吳玳慈在一旁像在看戲。（圖／本刊攝影組）

在黃柏峰成功親到馮容潔後，換王新凱對吳玳慈進攻。（圖／本刊攝影組）

沒想到達陣親完還沒結束，兩隊人馬像是互相較勁一般，先由黃柏峰抱起馮容潔轉圈，並給對方一個眼神，王新凱見狀也抱起吳玳慈轉圈，兩個男生的行為不僅不浪漫，反而顯得挺幼稚的，因此引起女方的不開心，馮容潔最後勾著吳玳慈的手快步走開。四人就這樣甜甜蜜蜜拍攝到晚間七點半左右，工作告一段落後，演員們才各自換裝離去，結束充滿愛的魔力的一天。

最後兩個男生都將女生抱起來舉高高還轉圈，好像在較勁一般。（圖／本刊攝影組）

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