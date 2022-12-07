有「最美性學博士」之稱的許藍方，前陣子捲入小三風波，雖然最後被法院判賠50萬元，許藍方獲悉判決後仍堅稱未當小三，不過決定不再上訴，打算專心工作。她一直以來都透過YouTube平台傳遞性知識，近日推出2023寫真掛曆，竟扮成性感美艷女槍手，反差感令粉絲驚喜不已。

獲封「最美性學博士」的許藍方因為亮麗的外表與知性的談吐，得到許多粉絲支持，她在社群平台宣布推出「Dr.Gracie許藍方 Rebirth 2023寫真掛曆」，並寫道「夠黑才看得到僅存的那一點微光。用心、用愛、用時間、孵它、暖它、成就它，每個人都在為自己定義的幸福努力。」

她也進一步感性表示：「『 戰爭、破裂、黑暗。 重生、未來、光亮。』這一次，從過去到未來，將許藍方重生的心境，用心呈現給每一位支持博士的你。」可見到許藍方穿著勁爆的套裝，上身是咖啡色皮衣，下身則穿超低腰黑色皮褲，性感的螞蟻腰一覽無遺，帥氣火辣美艷的造型頗有女槍手風格。

許藍方的寫真掛曆宣傳短片，可看到不同於以往的她。(影片來源/可樂研究社 Youtube)

照片曝光後，立刻引發許多網友熱議「這是許博士?」、「這麼美 要拍電影了？」、「好有力！」、「適合擔任 “城市獵人” 中的女主角！」、「這張好酷，帥爆了」、「我是不是看錯了？是我眼花了嗎？還是我一定要買眼鏡？」、「可以去拍電影了，神槍手女博士」、「超帥的女殺手」、「酷～演電影，懲凶除惡的高智慧女英雄！」、「許美女 變成 女殺手 超帥氣」、「實在有夠衝！」、「博士這造型好酷喔～」、「這是傳說中的水蛇腰嗎？」、「太野了 我很喜歡」